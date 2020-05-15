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من برنامج: ديوان السودان

السودان: الإعلان عن إعادة غالبية الجنود من اليمن (فيديو)

أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين، أن الحكومة الانتقالية بالسودان نجحت في إعادة غالبية الجنود السودانيين الذين تم إرسالهم للحرب في اليمن.
15/5/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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12:37

البرهان: رفع العقوبات عن السودان ليس بمعزل عن التطبيع مع إسرائيل

11:30

تداعيات اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل

40:43

انقسام محلي وخارجي إزاء تطبيع السودان وإسرائيل

50:45
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