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21:46

من برنامج: ديوان السودان

طحنون بن زايد في الخرطوم لدعم اللواء حفتر في ليبيا (فيديو)

قالت مصادر مطلعة للجزيرة إن طائرة إماراتية تحمل شعار فريق مانشستر سيتي لكرة القدم تقل مسؤولين اماراتيين بارزين حطت في الجزء العسكري من مطار الخرطوم.
30/4/2020
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مسؤول سوداني: المصريون ليس لهم حق تاريخي أو قانوني في حلايب (فيديو)

12:37

البرهان: رفع العقوبات عن السودان ليس بمعزل عن التطبيع مع إسرائيل

11:30

تداعيات اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل

40:43

انقسام محلي وخارجي إزاء تطبيع السودان وإسرائيل

50:45
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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
ديوان السودان

مسؤول سوداني: المصريون ليس لهم حق تاريخي أو قانوني في حلايب (فيديو)

12:37

البرهان: رفع العقوبات عن السودان ليس بمعزل عن التطبيع مع إسرائيل

11:30

تداعيات اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل

40:43

انقسام محلي وخارجي إزاء تطبيع السودان وإسرائيل

50:45
شاهد المزيد
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