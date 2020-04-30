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21:46
من برنامج:
ديوان السودان
طحنون بن زايد في الخرطوم لدعم اللواء حفتر في ليبيا (فيديو)
قالت مصادر مطلعة للجزيرة إن طائرة إماراتية تحمل شعار فريق مانشستر سيتي لكرة القدم تقل مسؤولين اماراتيين بارزين حطت في الجزء العسكري من مطار الخرطوم.
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30/4/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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