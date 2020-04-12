search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تحقق
مقالات
فيديو
مدونات
المزيد
تبديل القائمة
تقارير
رياضة
منوعات
حديث الصورة
00F95269-E928-49D0-8DDF-94C1F5A46C58
07:55
من برنامج:
ديوان السودان
مسؤولون سودانيون يعزلون أنفسهم بعد مخالطة مصابين بكورونا (فيديو)
أجبر فيروس كورونا المستجد عددا من المسؤولين في الحكومة الانتقالية بالسودان على دخول الحجر الصحي والعزل المنزلي على خلفية مخالطتهم لبعض المصابين بفيروس كورونا.
اقرأ المزيد
12/4/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
ديوان السودان
مسؤول سوداني: المصريون ليس لهم حق تاريخي أو قانوني في حلايب (فيديو)
play
12:37
البرهان: رفع العقوبات عن السودان ليس بمعزل عن التطبيع مع إسرائيل
play
11:30
تداعيات اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل
play
40:43
انقسام محلي وخارجي إزاء تطبيع السودان وإسرائيل
play
50:45
شاهد المزيد
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
ديوان السودان
مسؤول سوداني: المصريون ليس لهم حق تاريخي أو قانوني في حلايب (فيديو)
play
12:37
البرهان: رفع العقوبات عن السودان ليس بمعزل عن التطبيع مع إسرائيل
play
11:30
تداعيات اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل
play
40:43
انقسام محلي وخارجي إزاء تطبيع السودان وإسرائيل
play
50:45
شاهد المزيد
المزيد من البرامج
تصاعد الغضب في العالم الإسلامي بسبب الرسوم المسيئة للنبي محمد
شاهد: تفاعل السوريين مع حديث بشار عن عودة اللاجئين
شاهد: فوز بايدن يواصل إثارة تفاعل المدونين
شاهد: ناشطو مواقع التواصل يتفاعلون مع وفاة صائب عريقات
الأكثر قراءة
فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده
مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه
فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر
فرنسا: ماكرون يسعى لإحكام قبضته على الأئمة المسلمين