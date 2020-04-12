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من برنامج: ديوان السودان

مسؤولون سودانيون يعزلون أنفسهم بعد مخالطة مصابين بكورونا (فيديو)

أجبر فيروس كورونا المستجد عددا من المسؤولين في الحكومة الانتقالية بالسودان على دخول الحجر الصحي والعزل المنزلي على خلفية مخالطتهم لبعض المصابين بفيروس كورونا.
12/4/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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12:37

البرهان: رفع العقوبات عن السودان ليس بمعزل عن التطبيع مع إسرائيل

11:30

تداعيات اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل

40:43

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50:45
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