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من برنامج: ديوان السودان تفاعل المغردين مع تصريحات وزير المالية السوداني (فيديو)

قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي إن بلاده في حاجة للعملة الصعبة من أجل مشتريات إضافية من السلع الاستراتيجية مثل المنتجات البترولية والقمح.

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المصدر : الجزيرة مباشر