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من برنامج: ديوان السودان السودان يتحفظ على مشروع قرار عربي بشأن سد النهضة (فيديو)

تحفظ السودان على مشروع قرار مجلس وزراء الخارجية العرب والذي تضامن مع مصر والسودان في مواجهة المخاطر لملء وتشغيل سد النهضة.

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المصدر : الجزيرة مباشر