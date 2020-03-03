15:20

من برنامج: ديوان السودان سودانيون يشرعون في ملاحقة بلاك شيلد قضائيا (فيديو)

أعلن محامون سودانيون اتخاذ إجراءات قانونية ضد وكالات سفر ساهمت في خداع شبان سودانيين بعقود عمل مع بلاك شيلد الإماراتية ونقلهم للقتال في ليبيا.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر