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من برنامج: ديوان السودان السودان: إقالة دبلوماسيين لارتباطهم بالبشير (فيديو)

أعلنت لجنة تفكيك وإزالة تمكين النظام في السودان عن إقالة عدد من السفراء بوزارة الخارجية لارتباطهم بالرئيس المعزول عمر البشير.

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المصدر : الجزيرة مباشر