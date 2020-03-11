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من برنامج: ديوان السودان السودان: إيقاف شخصين أجنبيين على خلفية محاولة اغتيال حمدوك (فيديو)

أوقفت قوات الأمن السودانية شخصين أجنبيين في إطار التحقيقات الجنائية على خلفية محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.

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المصدر : الجزيرة مباشر