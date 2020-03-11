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16:37

من برنامج: ديوان السودان

السودان: إيقاف شخصين أجنبيين على خلفية محاولة اغتيال حمدوك (فيديو)

أوقفت قوات الأمن السودانية شخصين أجنبيين في إطار التحقيقات الجنائية على خلفية محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.
11/3/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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(الجزيرة)

إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية في السودان

13:05

مسؤول سوداني: المصريون ليس لهم حق تاريخي أو قانوني في حلايب (فيديو)

12:37

البرهان: رفع العقوبات عن السودان ليس بمعزل عن التطبيع مع إسرائيل

11:30

تداعيات اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل

40:43
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