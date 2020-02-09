24:58

من برنامج: ديوان السودان سودانيون ضد التطبيع: الشعوب لا تنهض بالعمالة والارتزاق (فيديو)

طالب تجمع “سودانيون ضد التطبيع” الحكومة الانتقالية بهيكليها السيادي والوزاري بالتراجع فورا عن مسار التطبيع مع إسرائيل.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر