1:00:51

من برنامج: ديوان السودان البرهان يدفع بالسودان نحو التطبيع مع إسرائيل (فيديو)

شكل لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أوغندا، صدمة في السودان، الذي لطالما كان حاسماً في موقفه من إسرائيل>

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر