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من برنامج: ديوان السودان مدونو السودان يدشنون وسم لا للتطبيع (فيديو)

أعلنت رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في عنتيبي بأوغندا.

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المصدر : الجزيرة مباشر