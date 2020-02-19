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من برنامج: ديوان السودان مغردو السودان يتفاعلون مع استغاثة الطلاب العالقين في ووهان (فيديو)

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم وقفة احتجاجية لأهالي الطلاب العالقين في مدينة ووهان الصينية، وطالب الأهالي السلطات بسرعة التحرك في تنفيذ عملية إجلاء أبنائهم.

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المصدر : الجزيرة مباشر