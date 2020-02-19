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من برنامج: ديوان السودان

طلاب سودانيين يناشدون حكومتهم لإجلائهم من ووهان الصين (فيديو)

تداول ناشطون مقطعا مصورا لعدد من الطلاب السودانيين العالقين في مدينة ووهان الصينية المنكوبة يطالبون حكومة بلادهم بإجلائهم وعائلاتهم أسوة بالجاليات العربية الأخرى.
19/2/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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13:05

مسؤول سوداني: المصريون ليس لهم حق تاريخي أو قانوني في حلايب (فيديو)

12:37

البرهان: رفع العقوبات عن السودان ليس بمعزل عن التطبيع مع إسرائيل

11:30

تداعيات اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل

40:43
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