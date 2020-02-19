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من برنامج: ديوان السودان طلاب سودانيين يناشدون حكومتهم لإجلائهم من ووهان الصين (فيديو)

تداول ناشطون مقطعا مصورا لعدد من الطلاب السودانيين العالقين في مدينة ووهان الصينية المنكوبة يطالبون حكومة بلادهم بإجلائهم وعائلاتهم أسوة بالجاليات العربية الأخرى.

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المصدر : الجزيرة مباشر