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من برنامج: ديوان السودان إحالة ضباط بالجيش السوداني للتقاعد بينهم مؤيدون للثورة (فيديو)

أصدر رئيس المجلس السيادي بالسودان عبد الفتاح البرهان كشوف تقاعد شملت ضباطا انحازوا للثورة التي انطلقت في ديسمبر 2018، وأطاحت بنظام البشير.

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المصدر : الجزيرة مباشر