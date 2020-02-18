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13:10
من برنامج:
ديوان السودان
حزب المؤتمر الشعبي يتهم دحلان بالتخطيط لتفكيك السودان (فيديو)
اتهم حزب المؤتمر الشعبي السوداني القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان بالتخطيط لتفكيك السودان وتحقيق انفصال دارفور.
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18/2/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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