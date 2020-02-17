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من برنامج: ديوان السودان أول طائرة إسرائيلية تعبر الأجواء السودانية (فيديو)

عبرت طائرة إسرائيلية الأجواء السودانية لأول مرة وذلك بعد أقل من أسبوعين على لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني البرهان.

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المصدر : الجزيرة مباشر