22:32

من برنامج: ديوان السودان البرهان: سأعمل على تحقيق مصالح السودان (فيديو)

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن لإسرائيل دورا في قضية رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

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المصدر : الجزيرة مباشر