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من برنامج: ديوان السودان جدل على منصات التواصل السودانية بشأن البند السادس (فيديو)

أثار طلب حمدوك من مجلس الأمن الدولي التفويض لإنشاء بعثة سياسية خاصة من الأمم المتحدة تحت الفصل السادس، أثار كثيرا من الجدل على منصات التواصل السودانية.

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المصدر : الجزيرة مباشر