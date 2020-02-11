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من برنامج: ديوان السودان مظاهرات بمدن سودانية احتجاجا على نقص الوقود والخبز (فيديو)

تصاعدت أزمة الخبز والوقود في السودان إثر دخول الاحتجاجات على نقص السلع الأساسية في البلاد يومها الرابع في مدن عدة.

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المصدر : الجزيرة مباشر