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من برنامج: ديوان السودان استمرار الاحتجاجات بمدن سودانية لليوم الخامس على التوالي (فيديو)

لليوم الخامس على التوالي تتجدد الاحتجاجات في الخرطوم ومدن سودانية عدة احتجاجا على عدم توفر الخبز واستمرار أزمة الوقود وازدحمت عشرات السيارات أمام محطات الوقود.

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المصدر : الجزيرة مباشر