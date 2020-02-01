19:32

من برنامج: ديوان السودان شاهد: إلى أين يتجه السودان؟.. شباب الثورة يجيبون

ناقش شباب سودانيون الأوضاع الحالية في السودان والمآلات التي تنتظر البلاد عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.

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المصدر : الجزيرة مباشر