السودان: لجنة تحقيق فض اعتصام القيادة تطلب مثول عسكريي مجلس السيادة

احتفل السودانيون اليوم 19 ديسمبر بالذكرى الأولى للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، وقد خرجت مسيرات مليونية في العديد من المدن السودانية احتفالا بذكرى الثورة. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كان وسم #ثورة_ديسمبر_المجيدة ضمن الوسوم الأكثر تداولا بين المغردين والمدونين السودانيين.