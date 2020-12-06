السودان: لجنة تحقيق فض اعتصام القيادة تطلب مثول عسكريي مجلس السيادة

على مدى أيام عديدة ظل آلاف السودانيين معتصمين بالميادين وشوارعه مطالبين بتنحي الرئيس عمر البشير وعزل فلول النظام السابق، واتخذ السودانيون الشارع المقابل لمقر القيادة العامة للقوات المسلحة مقرا رئيسا لاعتصامهم. في الثالث من يونيو/حزيران 2019 اقتحمت قوات تقول قوى الحرية والتغيير إن من بينها قوات تابعة للدعم السريع مقر الاعتصام مستخدمة الرصاص الحي وقنابل […]
احتفل السودانيون اليوم 19 ديسمبر بالذكرى الأولى للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، وقد خرجت مسيرات مليونية في العديد من المدن السودانية احتفالا بذكرى الثورة. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كان وسم #ثورة_ديسمبر_المجيدة ضمن الوسوم الأكثر تداولا بين المغردين والمدونين السودانيين.