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من برنامج: ديوان السودان

السودان: لجنة تحقيق فض اعتصام القيادة تطلب مثول عسكريي مجلس السيادة

أعلن مسؤول عسكري سوداني، الأربعاء، أن لجنة التحقيق في فض الاعتصام خاطبت أعضاء عسكريين في مجلس السيادة، للإدلاء بشهادتهم يوم 16 من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
6/12/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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