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40:43
من برنامج:
ديوان السودان
تداعيات اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، قال إن وفدا إسرائيليا سيتوجه قريبا إلى السودان لبحث بنود اتفاق التطبيع وسبل التعاون في مجالات عدة.
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26/10/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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