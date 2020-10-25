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من برنامج: ديوان السودان انقسام محلي وخارجي إزاء تطبيع السودان وإسرائيل

أثار قرار تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض حدثا تاريخيا سيجلب للبلاد الاستقرار والرخاء، في حين رأى فيه آخرون ضعفا وهوانا.

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المصدر : الجزيرة مباشر