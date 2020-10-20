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38:30
من برنامج:
ديوان السودان
الحكومة السودانية تؤكد استعدادها للتعاون مع الجنائية الدولية
أكدت الحكومة السودانية استعدادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وفق ما يقتضيه القانون الجنائي الدولي.
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20/10/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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