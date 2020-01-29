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من برنامج: ديوان السودان شاهد: ما هو أول قرار ستتخذه وأنت رئيس وزراء للسودان.. شباب يجيبون؟

في إحدى جلسات الشباب، تم طرح سؤال على مجموعة من الشبان السودانيين "ما هو أول قرار ستتخذه إذا كنت رئيس وزراء السودان؟"، وقد تباينت ردودهم حول الإجابة عن السؤال.

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المصدر : الجزيرة مباشر