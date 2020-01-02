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من برنامج: ديوان السودان

تأشيرة خروج سودانية تشعل مواقع التواصل (فيديو)

تداول المدونون على مواقع التواصل الاجتماعي العربية صورة لتأشيرة خروج لأحد المسافرين عبر مطار الخرطوم والتي حوت تاريخ الثاني والثلاثين من ديسمبر 2019، وشهد التفاعل معها سخرية وتندرا، ونفت الشرطة السودانية صحة الصورة التي تم تداولها.
2/1/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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مسؤول سوداني: المصريون ليس لهم حق تاريخي أو قانوني في حلايب (فيديو)

12:37

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