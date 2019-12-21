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08:35

من برنامج: ديوان السودان

شاهد: إعلاميون سودانيون يرجون الأفضل لبلدهم رغم المخاوف

عبّر إعلاميون سودانيون يعملون في قناة الجزيرة، عن فرحتهم بانتصار ثورة الشعب السوداني، وزوال نظام عمر البشير.
21/12/2019
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ديوان السودان
(الجزيرة)

إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية في السودان

13:05

مسؤول سوداني: المصريون ليس لهم حق تاريخي أو قانوني في حلايب (فيديو)

12:37

البرهان: رفع العقوبات عن السودان ليس بمعزل عن التطبيع مع إسرائيل

11:30

تداعيات اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل

40:43
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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
ديوان السودان
(الجزيرة)

إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية في السودان

13:05

مسؤول سوداني: المصريون ليس لهم حق تاريخي أو قانوني في حلايب (فيديو)

12:37

البرهان: رفع العقوبات عن السودان ليس بمعزل عن التطبيع مع إسرائيل

11:30

تداعيات اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل

40:43
شاهد المزيد
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