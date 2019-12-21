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من برنامج: ديوان السودان شاهد: إعلاميون سودانيون يرجون الأفضل لبلدهم رغم المخاوف

عبّر إعلاميون سودانيون يعملون في قناة الجزيرة، عن فرحتهم بانتصار ثورة الشعب السوداني، وزوال نظام عمر البشير.

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المصدر : الجزيرة مباشر