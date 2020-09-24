البث الحي
26:20

من برنامج: حوار مباشر

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

قال اليوتيوبر وصائد الحيوانات المفترسة جمال العمواسي، إنه يحب الحيوانات الخطيرة ولا يشعر بالخوف منها وأنه أنقذ حياة الكثير من الناس وعلم الكثير منهم صيد الأفاعي.
24/9/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30

القره داغي: إفساد الشباب سياسة الحكام العرب

1:11:57
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