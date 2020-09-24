26:20

من برنامج: حوار مباشر جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

قال اليوتيوبر وصائد الحيوانات المفترسة جمال العمواسي، إنه يحب الحيوانات الخطيرة ولا يشعر بالخوف منها وأنه أنقذ حياة الكثير من الناس وعلم الكثير منهم صيد الأفاعي.

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المصدر : الجزيرة مباشر