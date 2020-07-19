1:21:30

من برنامج: حوار مباشر محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

قال د. محمد موسى رئيس مجلس الأئمة في ولايات الشرق الأمريكي إنه بعد أحداث ١١ سبتمبر تعرضت المسلمات المحجبات للعنصرية وذلك بسبب البيئة التي تربى فيها بعض الأمريكيين .

اقرأ المزيد