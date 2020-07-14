1:11:57

من برنامج: حوار مباشر القره داغي: إفساد الشباب سياسة الحكام العرب

قال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين د. علي القره داغي، إنه جرى إفساد الشباب في بعض الدول العربية التي لم يكن بها فساد.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر