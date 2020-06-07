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من برنامج: حوار مباشر أمين عام رابطة علماء السنّة يشرح: كيف تستقيم الأمة؟ (فيديو)

قال الأمين العام لرابطة علماء السنّة، جمال عبد الستار، إن الاستقامة كلمة جامعة للدين وتظهر في كل المجالات العقدية والسياسية.

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المصدر : الجزيرة مباشر