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من برنامج: حوار مباشر الحسن الددو: موقف المنظمات العربية والإسلامية من كورونا سلبي

قال الشيخ محمد الحسن الددو رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا إن المنظمات العربية والإسلامية ذابت مع جائحة كورونا ولم يعد لها ذكر.

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المصدر : الجزيرة مباشر