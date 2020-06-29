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من برنامج: حوار مباشر

نورالدين الخادمي: يمكن للشعب الخروج على الحاكم في تلك الحالة

قال وزير الشؤون الدينية التونسي الأسبق د . نور الدين الخادمي، إن الحركات الإسلامية لم تفشل ولكنها متفاوتة في الإنجازات وأدت إلى نتائج وثمار كثيرة.
28/6/2020
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1:21:30
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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
حوار مباشر

خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة

26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
شاهد المزيد
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