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من برنامج: حوار مباشر نورالدين الخادمي: يمكن للشعب الخروج على الحاكم في تلك الحالة

قال وزير الشؤون الدينية التونسي الأسبق د . نور الدين الخادمي، إن الحركات الإسلامية لم تفشل ولكنها متفاوتة في الإنجازات وأدت إلى نتائج وثمار كثيرة.

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المصدر : الجزيرة مباشر