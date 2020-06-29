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1:14:27
من برنامج:
حوار مباشر
نورالدين الخادمي: يمكن للشعب الخروج على الحاكم في تلك الحالة
قال وزير الشؤون الدينية التونسي الأسبق د . نور الدين الخادمي، إن الحركات الإسلامية لم تفشل ولكنها متفاوتة في الإنجازات وأدت إلى نتائج وثمار كثيرة.
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28/6/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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