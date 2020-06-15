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من برنامج: حوار مباشر نشأت أحمد: العزل في جائحة كورونا من تقوى الله

قال الداعية الإسلامي نشأت أحمد عن التقوى إن من تقوى الله، عزل النفس في جائحة كورونا، إذا خشي الإنسان أن ينقل العدوى لغيره .

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المصدر : الجزيرة مباشر