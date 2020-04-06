27:18

من برنامج: حوار مباشر ممدوح الولي: البطالة تهدد 16 مليون من العمالة غير المنتظمة في مصر

قال ممدوح الولي الخبير الاقتصادي إنه من المتوقع تفاقم المشكلة الاقتصادية في مصر بسبب العمالة غير المنتظمة المهددة بالبطالة والتي يقدر عددها بـ 16 مليون .

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر