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من برنامج: حوار مباشر رئيس منتدى الجمعيات الخيرية في بريطانيا: لهذا سمحت أوربا برفع الأذان

قال رئيس منتدى الجمعيات الخيرية في بريطانيا، فادي عيتاني، إنه يشعر بأن الصدمة النفسية والاجتماعية في أوربا جعلتهم يشعرون بفراغ روحي فسمحوا برفع الأذان.

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المصدر : الجزيرة مباشر