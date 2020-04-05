26:24

من برنامج: حوار مباشر القره داغي: لا مانع شرعا من صلاة الجنازة على مصاب الكورونا دون غسل

قال د. على القره داغي أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن عدم غسل الميت لكونه مريض بكورونا لا يمنع من صلاة الجنازة عليه.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر