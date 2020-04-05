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من برنامج: حوار مباشر

القره داغي: لا مانع شرعا من صلاة الجنازة على مصاب الكورونا دون غسل

قال د. على القره داغي أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن عدم غسل الميت لكونه مريض بكورونا لا يمنع من صلاة الجنازة عليه.
5/4/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
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