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من برنامج: حوار مباشر أكرم كساب: المتوفى بكورونا شهيد كالمبطون والغريق

قال د. أكرم كساب عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من مات بمرض كورونا له أجر شهيد كالمبطون والغريق والحريق .

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المصدر : الجزيرة مباشر