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من برنامج: حوار مباشر مؤسس "الإغاثة الإسلامية": كل ثانية يموت إنسان من الجوع

قال مؤسس منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم في بريطانيا، هاني البنا، إن العالم يعيش أزمة كبرى وإنه في كل ثانية يموت إنسان من الجوع.

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المصدر : الجزيرة مباشر