29:12

من برنامج: حوار مباشر محمد هنيد: كورونا وباء أم حرب بيولوجية؟ لا أحد يمكنه الجزم!

قال د. محمد هنيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة السوربون إن الأوبئة في التاريخ ارتبطت بتغييرات كبيرة لكن السياق مختلف، ولا نعرف هل كورونا وباء أم حرب بيولوجية؟

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المصدر : الجزيرة مباشر