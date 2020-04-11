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من برنامج: حوار مباشر

محمد هنيد: كورونا وباء أم حرب بيولوجية؟ لا أحد يمكنه الجزم!

قال د. محمد هنيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة السوربون إن الأوبئة في التاريخ ارتبطت بتغييرات كبيرة لكن السياق مختلف، ولا نعرف هل كورونا وباء أم حرب بيولوجية؟
11/4/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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حوار مباشر

خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة

26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
شاهد المزيد
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