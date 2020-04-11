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من برنامج: حوار مباشر فنان تونسي يتحدث عن أفلامه مع جاكي شان وأرنولد شوارزنيغر

قال الفنان التونسي بسام الخياطي إنه ظهر في 42 فيلما منها 15 فيلما عالميا، وأيضا قدم 5 أفلام مع جاكي شان وفيلما مع أرنولد شوارزنيغر.

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المصدر : الجزيرة مباشر