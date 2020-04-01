29:01

من برنامج: حوار مباشر فاضل سليمان: فيروس كورونا أكبر آية كونية في التاريخ الحديث (فيديو)

قال الداعية المصري فاضل سليمان مدير مؤسسة جسور إن الدنيا لا تخلو من المصائب والفيروس أكبر آية كونية في التاريخ الحديث .

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر