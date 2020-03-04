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27:58
من برنامج:
حوار مباشر
ظفر الإسلام خان: الهندوس يعتبرون المسلمين مواطنين من الدرجة الثانية
قال ظفر الإسلام خان رئيس تحرير جريدة “ميلي جازيت ” الهندية إن الحركة الهندوسية التي يرأسها حزب الشعب الهندي تعتبر المسلمين “مواطنين درجة ثانية”.
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4/3/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
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