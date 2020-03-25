26:36

من برنامج: حوار مباشر بعد إصابة ولي العهد البريطاني.. هل أصيبت الملكة إليزاببث بكورونا؟

قال محمد أمين الكاتب الصحفي إن خبر إصابة ولي العهد الأمير تشارلز تصدرت وسائل الإعلام البريطانية وتطرحت الصحافة سؤال عن صحة الملكة.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر