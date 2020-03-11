27:05

من برنامج: حوار مباشر الأمين العام لحزب المؤتمر: أجهزة الأمن أكبر نقاط ضعف السودان

قال خالد عمر الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني إن الأجهزة الأمنية أحد أكبرنقاط الضعف وعلينا إعادة هيكلتها وتصحيح عقيدتها.

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المصدر : الجزيرة مباشر