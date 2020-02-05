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من برنامج: حوار مباشر

ناصر عبد الحق: طلبة عرب رفضوا مغادرة ووهان وفضلوا الوقوف مع الصين

قال مدير مكتب الجزيرة في بيجين إن بعض الطلبة العرب رفضوا مغادرة ووهان لمساعدة الصين وجاليات عربية قدمت مساعدات سخية لشراء الأقنعة.
5/2/2020
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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
حوار مباشر

خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة

26:47

جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي

26:20

الأب مانويل للمطبّعين: الأقصى دخل فم الأفعى الصهيونية وأنتم المستهدفون أكثر من فلسطين

28:30

محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا

1:21:30
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