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من برنامج: حوار مباشر ناصر عبد الحق: طلبة عرب رفضوا مغادرة ووهان وفضلوا الوقوف مع الصين

قال مدير مكتب الجزيرة في بيجين إن بعض الطلبة العرب رفضوا مغادرة ووهان لمساعدة الصين وجاليات عربية قدمت مساعدات سخية لشراء الأقنعة.

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المصدر : الجزيرة مباشر