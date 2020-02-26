26:28

من برنامج: حوار مباشر وليد الوالي: أعداد وفيات كورونا أقل من الأنفلونزا الموسمية

قال د. وليد الوالي استشاري مكافحة الأمراض المعدية كورونا لايعتبر وباءًا عالميا ونسبة الوفيات أقل من الأنفلونزا الموسمية.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر