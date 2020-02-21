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من برنامج: حوار مباشر وعد الخطيب: تمنيت الفوز بالأوسكار من أجل الشعب السوري

قالت المخرجة السورية وعد الخطيب لبرنامج “حوار مباشر” إنها كانت تتمنى الفوز بالأوسكار والصعود على المسرح حتى توصل رسالة الشعب السوري للعالم .

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المصدر : الجزيرة مباشر