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من برنامج: حوار مباشر شاهد: لماذا تنتشر أغاني المهرجانات في مصر؟

قال الاستشاري التربوي المصري أحمد قباري إن لدينا معايير دينية وثقافية وشرائح من المجتمع ترفض أغاني المهرجانات وعلينا تربية الذوق عند الأبناء.

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المصدر : الجزيرة مباشر